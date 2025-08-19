Нефтяники передали больницам Прикамья более 200 единиц медоборудования

Пермские нефтяники совместно с благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» вручили медицинское оборудование 23 районным больницам в Пермском крае. Электрокардиографы и тонометры внутриглазного давления поступят в отделения реанимации, бригадам неотложной помощи и в кабинеты диагностики районных поликлиник. Как отмечают главврачи, аппараты востребованы в ежедневной работе медицинских специалистов.

Нефтяники ежегодно оказывают поддержку учреждениям здравоохранения и способствуют развитию спорта и здорового образа жизни на территориях производственной деятельности. Только за последние десять лет в Пермском крае при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» построено и реконструировано более 20 объектов здравоохранения, больницам передано более 30 медицинских автомобилей.

При поддержке нефтяников в селе Уинском было построено современное трехэтажное здание для районной больницы, а в Чернушке в 2022 году открылся центр гемодиализа. Кроме того, в рамках благотворительной помощи в районных поликлиниках оборудуются станции здоровья и физиотерапевтические кабинеты, закупается оргтехника.

