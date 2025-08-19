«Разговоры о важном» будут проводить в детских садах Нижегородской области

В детских садах Нижегородской области осенью 2025 года планируют провести апробацию проекта «Разговоры о важном» для дошкольников. По данным Минпросвещения РФ, регион станет участником пилотного проекта по внедрению «инновационных подходов в дошкольном воспитании».

Занятия будут рассчитаны на детей от трех до семи лет. Воспитатели должны будут в доступной форме проводить с ними занятия по таким темам, как важность семьи и дружбы, формирование навыков общения, развитие нравственных качеств — доброты, честности, справедливости и милосердия.

В Минпросвещения отметили, что все материалы для занятий адаптированы для восприятия детьми дошкольного возраста. Они направлены на расширение кругозора, коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта. Планируется использовать интерактивные формы работы с детьми, среди которых беседы, игры, творческие задания и чтение книг.

Всего в проекте примут участие 100 дошкольных учреждений. Кроме Нижегородской области проект будет реализован в Москве, ДНР, ЛНР, на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском, Краснодарском и Красноярском краях, в Запорожской, Амурской, Самарской, Вологодской, Калининградской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской, Иркутской, Свердловской, Челябинской и Воронежской областях.

Решение о необходимости введения «Разговоров о важном» во всех дошкольных учреждениях России будет приниматься по результатам проведенной апробации.

Андрей Репин