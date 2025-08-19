Краснокамский бумкомбинат начал производить бумагу для этикеток

Картонно-бумажный комбинат «Кама» представил новую — односторонне мелованную бумагу для этикеток. Как сообщает пресс-служба предприятия, новый продукт должен поспособствовать импортозамещению продукта на рынке этикеточной печати. Объем инвестиций в проект не уточняется.

ЦБК «Кама» усовершенствовала выпускаемую с 2011 года мелованную бумагу с учетом требований сегмента. Результатом стала белая полуглянцевая бумага Ural Bright Label, подходящая для маркировки пищевой, косметической и промышленной продукции, а также для гибкой упаковки. Продукт изготавливается из беленой химико-термомеханической массы. «Новая бумага отвечает конкретным требованиям производителей — мы усилили ее стойкость к скручиванию, прочность, печатные свойства»,— пояснил и. о. директора комбината Роман Серавин.

ООО «Кама» базируется на площадке основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Принадлежит группе «Свеза». Компания «Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает также мелованный упаковочный картон.