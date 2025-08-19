В Саратове во второй раз пройдет форум креативных индустрий

Министерство инвестиционной политики Саратовской области анонсировало форум «Креативный Саратов». Он пройдет в региональном центре 19 сентября, соорганизатором выступает Корпорация развития Саратовской области.

Форум проводится уже во второй раз. По словам министра инвестиционной политики Александра Марченко, в прошлом году мероприятие собрало около 350 участников, включая федеральных экспертов, представителей региональных властей и креативного сообщества. «Оно помогло обозначить ключевые направления развития отрасли и запустило третий в стране региональный Клуб продюсеров, объединивший местных специалистов», — подчеркнул министр. Он выразил уверенность, что предстоящий форум также внесет вклад в развитие креативной экономики региона.

В программе 2025 года — выступления ведущих российских экспертов, представителей крупных брендов и корпораций. Участники смогут посетить выставку-продажу работ саратовских дизайнеров, а на заседании Клуба продюсеров пройдет презентация региональных брендов.

Никита Маркелов