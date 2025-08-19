В Челябинской области главу азербайджанской общины лишили гражданства РФ

Главе азербайджанской общины Челябинской области и бизнесмену Аршаду Ханкишиеву аннулировали российский паспорт. По данным издания Sputnik Армения, ему запрещен въезд в РФ.

Издание также сообщает, что Аршида Ханкишиева, предположительно, обвиняют в пропаганде «этносепаратизма».

Аршид Ханкишиев был председателем общественной организации «Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Челябинской области» в 2021-2024 годах. По данным «Спарк-Интерфакс», она ликвидирована по решению суда в ноябре прошлого года. Аршид Ханкишиев в 2019-2023 годах также занимал пост президента челябинской областной социально-правовой общественной организацией «Азербайджан». Кроме того, он является учредителем ООО «Фрут-хауз», ООО «Фруктдом» (оптовая торговля фруктами и овощами), ООО «Нар шараб» (деятельность ресторанов). Все компании зарегистрированы в Челябинске.