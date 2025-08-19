Семья сбитой на тротуаре жительницы Ярославля получит 3,8 млн рублей
В Ярославле суд взыскал с компании, водитель-экспедитор которой насмерть сбил местную жительницу, 3,8 млн руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу сына и супруга погибшей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре 2024 года водитель после разгрузки товара у хлебного киоска ехал по тротуару задним ходом, не убедился в безопасности движения и совершил наезд на пешехода. 86-летняя местная жительница погибла на месте.
Суд приговорил водителя к двум годам колонии-поселения и лишению водительских прав на этот же срок.