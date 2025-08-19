Квартира с доходом: как челябинцы инвестируют маткапитал и зарабатывают уже сейчас

Материнский капитал — не просто поддержка от государства, а реальный шанс сделать выгодную инвестицию. Особенно если потратить его на покупку жилья. Именно это направление россияне выбирают чаще всего: по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 69% семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий.



Сегодня на челябинском рынке есть предложения, которые позволяют не только вложить семейные средства, но и получать доход. В жилом комплексе «Западный Луч» такая стратегия — не теория, а реальный инструмент. Прямо сейчас в уже готовом пятом доме ЖК идет бронирование последних студий, которые лучше всего подходят для инвестирования. Разберем подробнее, как это работает.

Например, студию площадью 32 квадратных метра можно приобрести за 5 776 200 рублей. При первоначальном взносе 1 162 000 (из них 912 тысяч — маткапитал, и всего 250 тысяч — личные средства) ежемесячный платёж по семейной ипотеке со ставкой 6% составит 27 670 рублей. Кредит – 4 614 200 рублей сроком на 30 лет.

При этом такие студии в других домах «Западного Луча» сегодня сдают за 35–40 тысяч рублей в месяц — это легко проверить на популярных сайтах объявлений. То есть доход от аренды уже на старте перекрывает ипотечный платёж. Квартира буквально работает на семью, пока дети растут.

Эксперты отмечают, что это один из самых безопасных и понятных способов вложения, особенно для молодых семей. Люди стремятся не просто улучшить свои жилищные условия, но и создать финансовую подушку на будущее

«Покупка студии с использованием маткапитала — это реальный шанс обеспечить пассивный доход уже в ближайшие месяцы. Новоселье в ЖК "Западный луч" запланировано на этот год, передача ключей — до 30 ноября», — рассказали в пресс-службе застройщика.

«Западный Луч» уже многие годы является одним из самых востребованных жилых комплексов бизнес-класса в центре Челябинска. ЖК находится в центре города, рядом с парком и городским бором. Отсюда легко добираться до работы без пробок на машине или даже пешком. Рядом – вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни: школы, детские сады, супермаркеты и торгово-развлекательные центры, набережная и главные культурные объекты города. Монолитно-каркасная технология строительства обеспечивает прочность дома и хорошую звукоизоляцию, а свободные планировки дают возможность создать интерьер под себя.

Благодаря выгодным программам от застройщика и господдержке квартира в центре мегаполиса становится реальной даже для молодых семей — особенно сейчас, когда в наличии еще есть свободные студии. Однако их количество ограничено. Поэтому успевайте воспользоваться эксклюзивным предложением и забронировать свою студию по выгодной цене. Узнать подробнее, как купить квартиру с использованием маткапитала, можно в отделе продаж по телефону: +7 (351) 218-08-88 или на сайте жизньвлуче.рф.

