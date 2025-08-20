Владельцы двух НТО в Балатово добровольно снесли их

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по иску администрации Индустриального района, которая требовала от ИП Дмитрия Шерстнева и Ильхама Ибраева демонтировать два павильона на ул. Братьев Игнатовых. Причиной стал отказ мэрии от иска, поскольку бизнесмены добровольно исполнили заявленные требования и снесли НТО.

Ранее администрация Индустриального района обратилась в арбитражный суд с иском о возложении на двух владельцев НТО обязанности демонтировать в течение 10 дней со вступления решения суда в силу два павильона на ул. Братьев Игнатовых, а также взыскать судебную неустойку за неисполнение решения в размере 15 тыс. руб. с каждого владельца за каждый день просрочки исполнения решения суда.