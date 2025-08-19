«Американцы решили сделать целое шоу с участием звезд»

Мирре Андреевой и Даниилу Медведеву досталась в соперники сербская пара с Новаком Джоковичем. Они сыграют в рамках турнира US Open. Впервые в истории теннисных Больших шлемов состязания в смешанном парном разряде состоятся до начала основных соревнований. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaimi Joy / Reuters Фото: Jaimi Joy / Reuters

К миксту в мире тенниса долгое время относились, скажем так, с прохладцей, поэтому соревнования пар на Больших шлемах обычно начинались ближе ко второй неделе и оставались в тени одиночных и даже парных разрядов. Но американцы — продвинутые организаторы. Они решили сделать из микста целое шоу с участием звезд. И теперь мы увидим турнир, к которому точно будет приковано внимание поклонников тенниса. Так что заработать на этой идее у организаторов US Open точно получится, считает заслуженный тренер России Борис Собкин: «Похоже, они не прогадали. С одной стороны, спортсмены все здесь, если кто-то захочет, почему бы не поиграть. С другой, если еще за это будут и хорошие деньги платить, то почему бы не подзаработать, совершенно не прилагая никаких дополнительных усилий».

С призовыми деньгами в новом турнире тоже все в полном порядке. Пара, которая выиграет, получит один $1 млн, финалисты заработают $400 тыс. на двоих, полуфиналисты — $200 тыс., а участники 1/4 финала — $100 тыс. Если учесть, что турнир сразу стартует со стадии 1/8, то без денег останутся только пары, которые проиграют на страте. Но даже те, кто не сможет заработать, все равно будут в плюсе. Почему, объяснил теннисный обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков: «Для любого теннисиста лишний час игры на центральных кортах перед началом турниров Большого шлема, особенно для ведущих теннисистов, которые на этих кортах будут играть, это очень ценно».

Российская пара Мирра Андреева и Даниил Медведев, с точки зрения букмекеров, на победу здесь не претендует: россияне в первом матче сыграют против сербского дуэта Ольга Данилович и Новак Джокович. К тому же у пары из нашей страны слабым звеном сейчас считается Даниил Медведев. Некогда первая ракетка мира сейчас занимает 13-ю строчку рейтинга. На последних турнирах он не может выиграть больше двух матчей и периодически делает неоднозначные заявления. То признается журналистам, что попал в глубокий кризис, то уверят, что будет бойкотировать утренние матчи, так как не может играть в раннее время. Российскому теннисисту стоит пересмотреть свой подход к тому, что происходит в его жизни, уверен заслуженный тренер России Борис Собкин:

«Надо пересмотреть и методы подготовки, и вообще реально оценить ситуацию, что сейчас происходит не только в теннисе, но и в жизни, во всем».

Главные звезды мирового тенниса — первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер рейтинга Карлос Алькарас, которые сейчас в каждом большом турнире являются фаворитами, тоже примут участие в миксте. Синнер будет играть вместе с лучшей парницей мира — двукратной олимпийской чемпионкой из Чехии Катериной Синяковой. Алькарас же выйдет на корт вместе с британкой Эммой Радукану. Кстати, еще один россиянин — Андрей Рублев — начнет турнир с партнершей из Чехии Каролиной Муховой.

Все будет скоротечно — 16 пар определят победителя за два дня. Поэтому каждый матч будет продолжаться до двух сетов, а каждое очко собираются разыгрывать до четырех выигранных геймов. Тайбрейк предполагают проводить при счете 3:3. Официальные теннисные трансляции из США на российских телеканалах пока не ведутся, но любое противостояние можно будет посмотреть в интернете совершенно бесплатно. Начнется все в 18:00 по Москве. Российская пара Медведев—Андреева по плану должна выйти на корт около 22:00. А победитель в миксте будет известен уже завтра.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов