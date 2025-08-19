Суд по иску прокуратуры обязал муниципалитет расселить аварийный дом в Саратове

Саратовский областной суд оставил в силе решение районного суда, который удовлетворил иск прокуратуры Кировского района с требованием обязать муниципалитет расселить аварийный многоквартирный дом № 42 лит. А, Б, В по ул. им. Кутякова И.С. в Саратове и снести его. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась в суд после проверки, которая показала, что межведомственная комиссия в 2020 году признала указанное здание аварийным и подлежащим сносу. 30 декабря того же года администрация Саратова издала распоряжение, в соответствии с которым необходимо расселить жильцов, а также снести дом до 1 декабря 2022 года. Отмечалось, что у здания сильно изношены основные конструкции, оно может обрушиться в любое время.

При этом орган местного самоуправления не занимается расселением граждан из аварийного дома, объясняя это отсутствием свободных жилых помещений и денежных средств. Ответчик подал аппелляционную жалобу, которую Саратовский облсуд удовлетворять не стал. Надзорное ведомство поставило на контроль исполнение судебного решения.

Павел Фролов