В Оренбурге ко Дню города пройдут более 20 мероприятий, выступит Полина Гагарина

В конце лета Оренбург отметит свое 282-летие. Более 20 праздничных мероприятий пройдут с 26 по 31 августа: концерты, фестивали, выставки, мастер-классы, игровые и цирковые шоу. Запланировано участие Полины Гагарины в праздничном концерте. Об этом сообщает администрация города.

Во вторник, 26 августа, концерты начнутся в 19:00 (MSk+2) в парке имени Цвиллинга (ул. Культурная, 1 А) и в сквере у памятника Герою России Александру Прохоренко на ул. Новой. На следующий день, 27 августа, пройдет торжественная церемония открытия обновленной Доски почета перед зданием администрации Северного округа. Начало в 10:00.

Еще одну Доску почета откроют около администрации Южного округа в 16:00 28 августа. Праздничный концерт запланирован на 19:00 в парке культуры и отдыха имени 50-летия СССР. В этот же день пройдет Фестиваль духовой и джазовой музыки «Голос Евразии», который начнется в 19:00 на площади перед Музеем истории Оренбурга. Продолжиться фестиваль 29 августа в 18:00, а в 19:00 пройдет гала-концерт.

В субботу, 30 августа, начиная с 12:00, будут проводиться экспозиции, фотовыставки, точки местных товаропроизводителей, интерактивные тематические площадки, мастер-классы, игры, викторины, первый Всероссийский исторический фестиваль «Врата Великой Степи» и Фестиваль социально значимых молодежных инициатив. Большой праздничный концерт с участием звезды российской эстрады Полины Гагариной начнется в 20:00 на главной площади города.

Руфия Кутляева