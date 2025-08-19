В Нижнем Новгороде уволили директора школы, где ученик ранил одноклассников

Директор школы №117, где весной текущего года один из учеников напал с ножом на одноклассников, покинула свой пост. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Кроме того, после случившегося во всех муниципальных образовательных организациях прошли внезапные внеплановые проверки по антитеррористической защищенности. Какие именно нарушения были обнаружены во время этих проверок, в мэрии не сообщили, но уточнили, что директорам были даны указания в рабочем режиме устранить выявленные замечания.

Как писал «Ъ-Приволжье», в марте текущего года один из учеников школы №117 напал с ножом на своих сверстников и ранил их. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Школьника задержали и отправили под домашний арест, где он находится до сих пор.

Кроме того, после нападения региональное управление СКР возбудило уголовное дело о халатности по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Следователи считают, что нападение стало возможным из-за небрежного отношения работников школы к своим должностным обязанностям по обеспечению безопасности. В частности, сообщалось, что на входе в школу установлена новая рамка металлодетектора, но в день нападения она не работала.

Андрей Репин