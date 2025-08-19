Обновление ChatGPT разрушило тысячи виртуальных отношений. После запуска пятой модели нейросети все старые были удалены. Почти сразу пользователи начали массово жаловаться на потерю близкого друга или даже партнера в лице прошлой версии GPT-4o. В своих соцсетях они писали, что новая модель стала более категоричной, ее личность полностью изменилась, она больше не позволяет строить с ней близкие отношения, а также не оказывает поддержку. До этого многие признавались, что ИИ заменяет им любовников и лучших друзей.

Продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак считает, что пользователям все равно, к чему привязываться, и они все активнее внедряют искусственный интеллект в свою жизнь: «Для большей части людей неважно, с кем они общаются — с живым человеком или с нейронкой. Онлифанщицы на основе искусственного интеллекта тоже очень популярны и зарабатывают большие деньги, фактически это роботы, там нет жизни, и люди потребляют картинку, а не внутреннюю суть, она им зачастую и неинтересна. Сейчас век одиночества, но людям нужна замена живого общения, чтобы не чувствовать себя одинокими. Людям не хватает того, кому можно высказаться, и многие, кто активно пользуются нейросетями, на них перекладывают задачи.

Внедрение искусственного интеллекта очень широкое: актеры в кино, персонажи в аниме, а люди по аниме с ума сходят. С точки зрения потребления невероятная эмоциональная привязанность возникает к какому-то несуществующему персонажу. В запрещенной социальной сети огромное количество контента сгенерировано нейронками, большая часть рекламных креативов создана ИИ. Людям больше интересно то, насколько это понятно эмоционально, а не то, кем это было сделано. И это сейчас мы начинаем видеть все чаще. Я думаю, что искусственный интеллект точно будут ограничивать на государственном уровне».

Попытки ограничить очеловечивание нейросетей предпринимаются не только в OpenAI. Модель Opus от Anthropic будет автоматически завершать разговор, если пользователь грубо с ней общается, пишет “Ъ”. После этого можно будет начать новый чат или отредактировать прошлые запросы. Убеждать нейросеть в своей правоте, ругаться с ней — это построение человеческих отношений. От этого пользователей и стремятся оградить разработчики, поясняют эксперты.

Специалист по нейросетям Александр Сербул отмечает, что пока искусственному интеллекту доступна только одна опция — или память, или эмпатия. А все ее обновления находятся на экспериментальном этапе: «Нейросети ошибаются в фактах, в числах, это проблема, потому что они не являются машиной Тьюринга, это не компьютеры, это эмоциональные алгоритмы. Чтобы они работали лучше, будут выслушивать их "эмоции".

Скорее всего, они стали ошибаться в фактах, и пока не изобретут алгоритм, архитектуру нейросети, которая работает по принципу компьютеров с памятью, этот эксперимент будет продолжаться. Будут либо добавлять эмоции и убирать факты, либо добавлять фактчекинг, но убирать эмоции. Если рисков не будет, то будут продолжать, потому что сети — это только начало, дальше будут андроиды».

Сейчас на Reddit есть целое сообщество пользователей, которые делятся своим опытом общения с искусственным интеллектом. Они рассказывают о романтических отношениях с ним, трудностях и совместных делах, а также выкладывают сгенерированные фотографии. Теперь ChatGPT рекомендует всем пользователям обратиться за поддержкой к близким или специалисту.

Дарья Мурыгина