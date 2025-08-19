Пермь посетит министр спорта РФ

В Перми 29 и 30 августа пройдет девятая конференция, посвященная развитию баскетбольной индустрии страны. «Экспо Баскет – 2025. Баскетбольный бизнес России» соберет более трехсот экспертов отрасли, на конференции выступят министр спорта РФ Михаил Дегтярев, ведущие спортивные менеджеры, тренеры, организаторы соревнований, маркетологи и спонсоры. Ожидается участие тридцати спикеров, в том числе иностранных, а мероприятие посетят более пятисот гостей.

Помимо лекций и тренингов в первый день на «Экспо Баскете» состоится заседание човета по развитию баскетбола «Баскетбол 2030: от региональных проектов к национальным победам». Спикерами выступят министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Единой лиги ВТБ, член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ Сергей Кущенко.

30 августа принять участие в конференции смогут все желающие. Приглашенные спикеры расскажут о роли родителей в жизни спортсмена, психологическом сопровождении в системе спортивной подготовки, профилактике травматизма в тренировочном процессе и многом другом. Начало в 10:00, регистрация будет доступна на месте – в молодежном центре «Кристалл».