Бывший депутат работает в колонии библиотекарем

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин трудоустроился в исправительной колонии №29, где отбывает наказание за мошенничество в особо крупном размере и легализацию денежных средств. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, господин Плюснин работает в исправительном учреждении библиотекарем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Плюснин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Виктор Плюснин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Виктор Плюснин, его сын Егор и предприниматель Юрий Рогожников были осуждены к условным срокам за хищение более 300 млн руб., выделенных для строительства дома для детей-сирот в Добрянке. По данным СУ СКР по Пермскому краю, при строительстве использовались материалы худшего качества, чем было предусмотрено в контракте, а стоимость работ была завышена. В мае текущего года Пермский краевой суд приговор первой инстанции изменил. Виктор Плюснин получил пять лет девять месяцев колонии общего режима, его сын пять лет, сотрудничавший со следствием господин Рогожников — три года.

Сам бывший депутат виновным себя не признал и настаивал на оправдательном приговоре. На решение Добрянского и Пермского краевого судов подана кассационная жалоба.