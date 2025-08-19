S&P подтвердило кредитный рейтинг США на уровне «AA+»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на отметке «AA+». Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Прогноз по долгосрочному рейтингу США остается стабильным. Оценка перевода и конвертации остается на уровне «AAA». Краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Америки остановился на отметке «A-», сообщается в публикации.

В агентстве отметили, что высокий рейтинг США поддерживается благодаря устойчивой и разнообразной экономике, институциональным преимуществам, гибкости экономической политики и уникальному статусу страны как эмитента ведущей мировой резервной валюты.