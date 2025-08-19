В Салавате и Ишимбае не будут отмечать День города

В этом году в Салавате «приняли решение отказаться от празднования Дня города», сообщил в соцсетях глава администрации города Марат Загидуллин. Он отметил, что традиционно в августе отмечали этот праздник вместе с Днем работников нефтяной и газовой промышленности, но обстоятельства требуют «пересмотреть привычные форматы». «Есть направления, которые сейчас нуждаются в нашем внимании и поддержке больше всего»,— подчеркнул господин Загидуллин.

Ранее об отмене празднования Дня города в Ишимбае и Ишимбайском районе сообщила в соцсетях администрация района, назвав это решение «непростым, но ответственным». В администрации пояснили, что сейчас «непростой период», и в такое время «масштабные праздничные мероприятия кажутся неуместными на фоне испытаний, которые переживает наша страна и наши защитники». В этом году все средства, которые «традиционно выделялись на подготовку и проведение Дня города», направят «на помощь передовой», так как сегодня «наш общий и самый важный приоритет» — это «поддержка наших воинов, обеспечение их всем необходимым», отмечается в сообщении.

В администрации района подчеркнули, что понимают: «День города – это любимый многими горожанами праздник», но надеются, что жители «разделят понимание того, что сегодня все наши силы и средства должны быть сосредоточены на поддержке бойцов».

Майя Иванова