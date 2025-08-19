Краевой компании передадут в аренду трибуну, прожекторы и турникет в УДС «Молот»

ООО «Молот» (100% долей в собственности Фонда развития Пермского края), управляющее в Перми одноименным универсальным дворцом спорта, получит в аренду движимое имущество, принадлежащее госструктуре — КГБУ «Центр спортивной подготовки». Об этом сообщило УФАС по Пермскому краю. С заявлением о согласовании сделки в управление обратилось краевое минимущество. В состав движимого имущества входят турникет, акустическая система, металлическая трибуна, прожектор и тому подобное. УФАС разрешило ООО «Молот» взять в аренду это имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В краевом минспорте пояснили, что указанное имущество является неотъемлемой частью деятельности спортивного объекта «Молот». «Так как “Молот” является коммерческой организацией, то передать государственное имущество не можем. Поэтому требуется такое согласование для заключения договора аренды»,— пояснили «Ъ-Прикамье» в минспорте.

УДС «Молот» в приоритетном порядке предоставляется для матчей спортивных клубов БК «Парма» и ХК «Молот», а также для тренировок Академии игровых видов спорта.

ООО «Молот», управляющее универсальным дворцом спорта, в 2024 году показало выручку в размере 102 млн руб., чистый убыток — 33 млн руб.

—