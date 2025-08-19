В Перми отремонтировали улицу Старцева

В Перми завершился ремонт улицы Старцева на участке от бульвара Гагарина до трехуровневой развязки в микрорайоне Ива протяженностью 1,9 км. Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе ремонта подрядчик фрезеровал старый асфальт и уложил новое покрытие – выравнивающий и верхний слой асфальтобетона. Также были обустроены съезды с дороги, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

«По этой дороге автомобилисты выезжают на обход Перми в направлении северных территорий Прикамья – Добрянки, Березников, Чусового, Губахи. Содержать ее в нормативном состоянии – крайне важно. На участке улицы, который отремонтировали в этом году, была сильная колейность – местами глубже пяти см. В ходе ремонта покрытие обновили, гарантия на работы составляет пять лет», – сообщили в краевом минтрансе. Помимо основной магистрали, подрядчик отремонтировал также и проходящую слева дорогу-дублер (если ехать из Перми) – от поворота к дому по ул. Старцева, 15/1 до автобусной остановки «Жигулевская улица».

В 2025 году в рамках национального проекта был отремонтирован соседний выезд на Восточный обход – по ул. Лихвинской и Братской. Лихвинская обновилась на участке от ул. Старцева до ул. Братской. Братская – от ул. Лихвинской до автобусной остановки «Биомед». Общая длина отремонтированных участков составила свыше 2,3 км. В настоящее время ведутся работы на выезде из микрорайона Садовый – улице Уинской. Ее обновляют на участке длиной 600 м. от ул. Макаренко до ул. Юрши. Кроме того, ремонтируется ул. Лянгасова в Орджоникидзевском районе. Дорогу приводят в порядок на отрезке между Лянгасова, 96а и Лянгасова, 135.

В целом в 2025 году по нацпроекту в Перми будет отремонтировано 17 участков улиц общей длиной свыше 15 км. Благодаря заблаговременной контрактации сразу на два года, многие улицы удается ремонтировать с опережением графика. Например, сейчас в Перми обновляются объекты уже 2026 года, поскольку почти все объекты этого года были сделаны еще в прошлом сезоне.