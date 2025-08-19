Жителей Тольятти призвали не пугаться несвязанных слов из систем оповещения

В Тольятти 19 августа и в последующие дни будет проводиться выборочная проверка комплексной системы экстренного оповещения. Необходимость в проведении дополнительной точечной настройки отдельных пунктов оповещения была выявлена в ходе комплексной проверки, сообщили в администрации Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В этой связи в ближайшие дни специалисты Регионального центра телекоммуникаций Самарской области совместно с подрядчиками в рамках продолжающейся опытной эксплуатации будут периодически запускать речевые сообщения на отдельных сиренно-речевых установках Тольятти.

«Речевые сообщения будут состоять из отдельных не связанных между собой слов. Просьба не обращать на них внимание и сохранять спокойствие»,— предупредили в администрации.

Алексей Алексеев