Прибыль МТС-банка сократилась более чем вдвое

МТС (MOEX: MTSS) банк опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 года. Согласно ей, чистая прибыль банка в первом полугодии составила 3,5 млрд руб., годом ранее этот показатель был выше на 55% и равнялся 7,8 млрд руб.

Чистые процентные доходы составили в первом полугодии 2025 года 19,3 млрд руб., что на 7% меньше показателей аналогичного периода прошлого года (20,8 млрд руб.). Чистые комиссионные доходы сократились до 11,8 млрд руб. в первом полугодии 2025 года, снижение на 32% году. Активы банка год к году выросли на 50% и составили 750 млрд руб., таким образом банк вошел в топ-20 по размеру активов.

В июле 2025 года МТС банк провел дополнительную эмиссию акций на Московской Бирже. Было размещено 2,9 млн акций номинальной стоимостью 500 руб. по цене 1 380,5 руб. за акцию. Общий объем привлеченных в ходе дополнительной эмиссии средств составил 4 млрд руб.

«Операционные и финансовые результаты первого полугодия 2025 года подтверждают устойчивое следование стратегическим целям, заявленным инвесторам в рамках ІРО. Компания последовательно диверсифицирует бизнес, повышает число высокорентабельных продуктов и рост транзакционных доходов. - прокомментировал председатель правления МТС банка Эдуард Иссопов.

Ольга Базутова