Главе СКР доложат по делу о нападении бродячей собаки на челябинку

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем отлове бродячих собак в Челябинске. Оно было возбуждено вскоре после нападения безнадзорных животных на местную жительницу, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, информация об инциденте появилась в интернете. В одном из парков Челябинска 16 августа агрессивные собаки напали на местную жительницу и укусили ее за ногу. Ей понадобилась медицинская помощь.

Доклад о результатах расследования главе СКР представит исполняющий обязанности руководителя челябинского управления Следственного комитета РФ Константин Правосудов.