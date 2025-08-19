В Челябинской области выдача потребкредитов выросла на 11,3%

В июле 2025 года жителям Челябинской области выдали 37,4 тыс. потребительских кредитов. Это на 11,3% больше, чем в июне, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россияне получили около 1,6 млн потребкредитов. За месяц показатель увеличился на 13,1%. Наибольший рост зафиксирован в Республике Саха (+21,4%), Кемеровской области (+15,8%), Забайкальском крае (+15,1%), а также в Республиках Башкортостан и Татарстан (по +15%). Регионами-лидерами по количеству одобренных займов стали Москва (105 тыс. ед.), Московская область (93,3 тыс. ед.), Краснодарский край (64,7 тыс. ед.), Тюменская с ХМАО и ЯНАО (56,2 тыс. ед.) и Свердловская (53,8 тыс. ед.) области.

Виталина Ярховска