За полгода в Тюменской области выявили свыше 900 нарушений в сфере закупок

В Тюменской области прокуроры выявили 906 нарушений в сфере закупок за первое полугодие 2025 года, сообщили в региональном ведомстве. По результатам проверок возбуждено четыре уголовных дела.

За шесть месяцев опротестовано 206 незаконных актов и внесено 309 представлений. В результате их рассмотрения 178 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, а 64 должностных лица получили предостережения. В суды направлено 10 исков, по которым 60 виновных лиц привлечены к административной ответственности.

Кроме того, по результатам прокурорского вмешательства внесены сведения об исполнении 3,1 тыс. контрактов прошлых лет в единую информационную систему в сфере закупок.

Ирина Пичурина