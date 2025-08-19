В Чувашии совместно с Китаем могут организовать производство стройматериалов

В Чувашии рассматривают возможность организации совместного с Китаем производства уникальных строительных материалов. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов на полях форума «РОСТКИ».

Потенциальной площадкой для этого может стать промышленная зона в Алатырском районе республики. Образцы сырья уже находятся в Китае, где научный институт с мировым уровнем экспертизы в области обжига природных материалов проводит их анализ. Первые результаты исследований подтвердили высокое качество сырья и его потенциал для создания строительных материалов.

«Если все сложится так, как мы думаем, то, я думаю, что очень большое количество и китайских инвесторов хотело бы прорабатывать этот проект», — отметил Айрат Фаррахов.

Влас Северин