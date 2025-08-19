Wildberries за 127 млн рублей получит участок под логистический центр в Новинках

Московское ООО «РВБ», владельцем которого является основательница Wildberries Татьяна Ким, за 127 млн руб. получит право на реализацию проекта по комплексному развитию незастроенной территории в 33,5 га в границах улиц Парковая, Высокая, Полетная в поселке Новинки города Нижнего Новгорода.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На этом участке будет построен логистический центр Wildberries.

Как писал «Ъ-Приволжье», Рамочное соглашение о строительстве комплекса губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Татьяна Ким подписали в 2021 году. Несколько лет шла работа по выбору участка. Летом текущего года был объявлен аукцион на получение права на застройку. Начальная цена лота составляла более 6 млн руб.

Андрей Репин