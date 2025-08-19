В детских садах Челябинской области начнут проводить «Разговоры о важном»

Челябинская область вошла в список пилотных регионов, где в этом году начнут проводить «Разговоры о важном» в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Апробацию проекта для дошкольных образовательных учреждений планируется организовать в сентябре-ноябре 2025 года. Воспитатели примут участие в методических семинарах, после чего начнут работать с материалами, подготовленными специалистами Института изучения детства, семьи и воспитания. На занятиях будут поднимать такие темы, как важность семьи и дружбы, формирование навыков общения, развитие нравственных качеств, уважение к культуре и истории России, любовь к Родине. Среди форматов «Разговоров о важном» для дошкольников — беседы, игры, творческие задания и чтение книг.

Всего в проекте примут участие 100 дошкольных учреждений. Помимо Челябинской области, в список пилотных регионов вошли Донецкая и Луганская народные республики, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Пермский край, Запорожская, Амурская, Самарская, Нижегородская, Вологодская, Калининградская, Новосибирская, Омская области, Красноярский край, Томская, Иркутская, Тюменская, Свердловская, Воронежская области, Краснодарский край и Москва. Решение о необходимости введения таких бесед во всех детских садах примут по результатам апробации.

Виталина Ярховска