Пензенские аграрии собрали уже 2 млн тонн зерна

На сегодняшний день в Пензенской области аграриям удалось собрать 2 млн тонн зерна. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

К настоящему времени в области обмолочено 500 тыс. га посевных площадей. Это порядка 60% от запланированного. Урожайность в среднем составляет 42,2 ц/га.

Параллельно аграрии приступили к уборке сахарной свеклы, которую предстоит убрать с 65 тыс. га. В этом году должны собрать как минимум 2,7 млн тонн зерна и не менее 2,5 млн тонн сахарной свеклы.

Павел Фролов