Арбитражный суд признал недействительным контракт между администрацией Тольятти и ООО «Федерация-Т»

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда оставлено без изменения решение Арбитражного суда Самарской области об удовлетворении иска прокуратуры о признании недействительным муниципального контракта, заключенного между администрацией Тольятти и ООО «Федерация-Т», на выполнение работ по благоустройству. Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Максим Кузахметов

Фото: Администрация городского округа Тольятти

Фото: Администрация городского округа Тольятти

Судом установлено, что «Федерация-Т», действуя в рамках муниципального контракта и муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015–2024 годы», выполнило работы по благоустройству знаковых и социально значимых мест на территории, прилегающей к стеле «Радость труда».

Однако сметная и конкурсная документация по контракту была подготовлена с заведомо ограничивающими конкуренцию условиями, то есть для конкретного подрядчика — ООО «Федерация-Т».

Кроме того, «Федерация-Т» приступила к выполнению работ еще до начала проведения конкурса на определение подрядчика по контракту.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в августе 2024 года эти обстоятельства послужили основанием для вынесения в отношении руководителя департамента городского хозяйства администрации Максима Кузахметова обвинительного приговора по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах МСУ сроком на 2,5 года.

В последующем прокуратура области направила в арбитражный суд иск о признании недействительным муниципального контракта. Суд удовлетворил иск, однако на судебный акт администрацией Тольятти и ООО «Федерация-Т» были поданы апелляционные жалобы.

Суд апелляционной инстанции счел доводы поданных жалоб несостоятельными и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Судебные постановления вступили в законную силу.

«Также судами первой и апелляционной инстанций применены последствия недействительности сделки в виде взыскания в пользу муниципального заказчика с ООО «Федерация-Т» полученных по контракту денежных средств в размере 30,5 млн руб.»,— напомнили в прокуратуре.

Алексей Алексеев