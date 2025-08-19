Сын сотрудницы областной прокуратуры признался в давлении на присяжных

Телекомпания «Рен-ТВ» опубликовала записи разговоров Льва Павлова, старшины коллегии присяжных заседателей, который рассказал свой знакомой, что попал в присяжные для того, чтобы вынести обвинительный вердикт детскому тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николая Кукушкина четвертый год судят присяжные в Нижегородском райсуде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Николая Кукушкина четвертый год судят присяжные в Нижегородском райсуде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для этого старшина переубеждал присяжных, сообщив, что «судебная система не предполагает оправдательных приговоров», а он действует по просьбе своей матери, сообщили тележурналисты. Екатерина Павлова, мать Льва Павлова, возглавляла отдел гособвинителей прокуратуры Нижегородской области, но недавно она уволилась. Ее подчиненные поддерживали обвинение против Николая Кукушкина.

«Ъ-Приволжье» ранее писал об этом процессе: Николай Кукушкин, защищая свою жену и друга, отбивался от компании пьяных сотрудников Росгвардии. Военнослужащие сначала пристали к их женам, а затем начали избивать двоих мужчин, покалечив друга. В драке Николай Кукушкин смертельно ранил ножом одного из нападавших и получил обвинение в умышленном убийстве. Однако суд присяжных его единогласно оправдал, решив, что это была необходимая самооборона. Оправдательный приговор по представлению прокуратуры был отменен. Вторая коллегия присяжных заседателей, также склонявшаяся к оправданию Николая Кукушкина, была распущена. А в состав третьей коллегии и попал сын руководителя гособвинителей.

Адвокаты обвиняемого тренера сообщили, что Лев Павлов единственный, кто попал в дополнительный список для формирования коллегии присяжных под номером 1, хотя в основном списке кандидатов в присяжные уже было полторы тысячи фамилий нижегородцев. На два последних заседания по уголовному делу Николая Кукушкина он не явился, и суд пока не может его найти, поэтому процесс откладывался. По мнению защиты, с учетом вскрывшихся фактов влияния на присяжных третью коллегию надо расформировывать и проверять ряд сотрудников прокуратуры на предмет должностных преступлений.

Иван Сергеев