В Башкирии количество потребкредитов выросло на 15% за месяц

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в июле в Башкирии составило 46 тыс., что на 15% больше, чем месяцем ранее.

Наибольшее количество потребкредитов в прошлом месяце было выдано в Москве (105,0 тыс. ед.), Московской области (93,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (64,7 тыс. ед.), в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (56,2 тыс. ед.) и Свердловской областях (53,8 тыс. ед.).

Больше всего число выданных потребкредитов выросло в республике Саха (Якутия) (+21,4%), Кемеровской области (+15,8%), Забайкальском крае (+15,1%), Башкирии и Татарстане (по +15%).

В целом по стране количество выданных потребительских кредитов в июле составило 1,56 млн. ед., что на 13,1% больше показателя в июне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов сократилось на 46,5%.

Олег Вахитов