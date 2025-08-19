Появление новых клиентов позволило КЖД перевезти дополнительно свыше миллиона тонн грузов

С начала 2025 года центры продажи услуг на Куйбышевской железной дороге привлекли с 195 новых клиентов. Это позволило дополнительно перевезти свыше 1 млн тонн грузов, сообщили в Telegram-канале КЖД.

Всего за 7 месяцев было обработано 692 обращения, касающихся организации перевозок и комплексного транспортно-логистического обслуживания. Все центры продажи услуг работают по принципу «одного окна» с 2017 года, предлагая все ресурсы на одной площадке.

На Куйбышевской железной дороге функционируют 12 офисов в таких городах, как Самара, Уфа, Пенза, Ульяновск и других.

