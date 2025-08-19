Управление делами губернатора Астраханской области предлагает 9,5 млн за ремонт

Управление делами губернатора Астраханской области ищет подрядчика для текущего ремонта нескольких помещений. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Подрядчику предстоит отремонтировать помещения № 14-6 первого этажа, № 12-14 второго этажа, № 14-16 третьего этажа , № 13-15 четвертого этажа и № 13, 23 цокольного этажа административного здания по ул. Советская, 14 в Астрахани. Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2025 года.

Извещение о закупке размещено 19 августа. Заявки принимаются до 27 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 9,5 млн руб.

Павел Фролов