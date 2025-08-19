За покушение на убийство жителя Невинномысска осудили на 8 лет

В Кочубеевском округе Ставропольского края вынесли приговор 25-летнему жителю Невинномысска. Его признали виновным в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконных приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что 16 апреля обвиняемый поссорился со своим дядей. Причиной для конфликта послужило требование подсудимого заплатить ему деньги за якобы оказанные риелторские услуги. С целью отомстить за оскорбления, злоумышленник взял пистолет и приехал к дяде в село Ивановское. Когда из дома вышел двоюродный брат, фигурант выстрелил в него, однако родственнику удалось спрятаться за калиткой. Затем стрелок открыл огонь по дяде, сделав не менее трех выстрелов. Завершить преступление злоумышленник не смог — пострадавшие отобрали у него оружие и вызвали медиков.

После совершения преступления фигурант сбежал. Его объявили в федеральный розыск.

Суд приговорил обвиняемого к 8 годам 1 месяцу лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Мария Хоперская