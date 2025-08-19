Bloomberg: Китай нарастил закупки нефти из РФ на фоне мер Трампа против Индии

Нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили закупки российской нефти марки Urals, в то время как США повысили пошлины на импорт нефти из РФ для Индии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В августе поставки российской нефти Urals в Китай достигли около 75 тыс. баррелей в сутки (б/с). Это почти вдвое превышает средний показатель с начала года, который составлял около 40 тыс. б/с. При этом экспорт нефти в Индию в этом месяце снизился до 400 тыс. б/с по сравнению со средним показателем в 1,18 млн б/с, сообщает издание со ссылкой на данные Kpler.

Аналитик Energy Aspects Ltd. Цзянань Сан отметил, что китайские нефтеперерабатывающие заводы, в отличие от индийских, находятся в удобном положении для того, чтобы продолжать закупки нефти в РФ. Он добавил, что нефть Urals, которая поставляется в Китай, составляет хорошую конкуренцию альтернативному сырью с Ближнего Востока.

В начале августа президент Америки Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на товары из Индии. С учетом ограничений, которые уже существовали, тарифы на импорт из Индии достигли 50%. Это решение лидер США обосновал тем, что Индия закупает нефть у России, и тем самым поддерживает ее экономику.