В Рыбинске старую хлебную биржу оценили в 47,5 млн рублей

В Рыбинске здание старой хлебной биржи, являющееся объектом культурного наследия, и земельный участок под ним выставят на продажу с начальной ценой в 47,5 млн руб. Приказ опубликован на сайте городской администрации, сообщает «Черемуха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Общая площадь участка под трехэтажным особняком составляет 1,2 тыс. кв.м.

Напомним, что здание включили в план приватизации еще в 2023 году. Продажа объекта призвана пополнить доходную часть бюджета и позволить снизить расходы на содержание имущества.

«К зданию уже проявляют интерес потенциальные инвесторы. В случае продажи сохраним культурное назначение исторической постройки. Не забудем и о морской тематике. Для нового собственника будут прописаны охранные обязательства»,— сообщал тогда глава города Дмитрий Рудаков.

Сейчас здание биржи не используется и находится в стадии реставрации. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.

Алла Чижова