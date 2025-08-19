В Рыбинске старую хлебную биржу оценили в 47,5 млн рублей
В Рыбинске здание старой хлебной биржи, являющееся объектом культурного наследия, и земельный участок под ним выставят на продажу с начальной ценой в 47,5 млн руб. Приказ опубликован на сайте городской администрации, сообщает «Черемуха».
Фото: Администрация Рыбинска
Общая площадь участка под трехэтажным особняком составляет 1,2 тыс. кв.м.
Напомним, что здание включили в план приватизации еще в 2023 году. Продажа объекта призвана пополнить доходную часть бюджета и позволить снизить расходы на содержание имущества.
«К зданию уже проявляют интерес потенциальные инвесторы. В случае продажи сохраним культурное назначение исторической постройки. Не забудем и о морской тематике. Для нового собственника будут прописаны охранные обязательства»,— сообщал тогда глава города Дмитрий Рудаков.
Сейчас здание биржи не используется и находится в стадии реставрации. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.