Россельхозцентр Дагестана выявил саранчовых вредителей на 44,7 тыс. гектарах земель

Россельхозцентр Дагестана с осени 2024 года обследовал 292,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий и обнаружил саранчовых вредителей на 44,7 тыс. га, из которых уже обработал 33 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, наибольшую опасность представляет Ногайский район, где зафиксирована максимальная концентрация насекомых на площади одна тыс. га. Там продолжаются плановые обработки с применением современных методов защиты растений.

Мониторинговая работа и своевременные обработки позволяют контролировать численность саранчи и минимизировать потенциальный ущерб для сельского хозяйства республики.

Валентина Любашенко