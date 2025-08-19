Суд обязал дроппера из Татарстана вернуть жительнице Самары похищенные 736 тыс. рублей
Прокуратура Советского района Самары добилась взыскания 736 тыс. рублей с жителя Татарстана. Эти деньги были похищены у жительницы Самары мошенниками в январе 2024 года. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Мошенники звонили женщине, представляясь начальством, банкирами, следователями и сотрудниками ФСБ. Они убедили ее снять деньги со счета и сложить их в банковскую ячейку, утверждая, что на нее оформили кредиты. Женщина также оформила кредит и перечислила всю сумму неизвестным лицам.
Следствие установило, что похищенные средства были переведены на счет жителя Татарстана, который оказался дроппером. Суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав владельца счета вернуть деньги пострадавшей.