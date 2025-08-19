Суд обязал дроппера из Татарстана вернуть жительнице Самары похищенные 736 тыс. рублей

Прокуратура Советского района Самары добилась взыскания 736 тыс. рублей с жителя Татарстана. Эти деньги были похищены у жительницы Самары мошенниками в январе 2024 года. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мошенники звонили женщине, представляясь начальством, банкирами, следователями и сотрудниками ФСБ. Они убедили ее снять деньги со счета и сложить их в банковскую ячейку, утверждая, что на нее оформили кредиты. Женщина также оформила кредит и перечислила всю сумму неизвестным лицам.

Следствие установило, что похищенные средства были переведены на счет жителя Татарстана, который оказался дроппером. Суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав владельца счета вернуть деньги пострадавшей.

Георгий Портнов