Здание прокуратуры Саратовской области хотят отремонтировать за 1,4 млн

Прокуратура Саратовской области объявила аукцион на текущий ремонт кабинетов своего здания. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Здание расположено по адресу: , г. Саратов, ул. им. Е.Ф. Григорьева, 33/39. Работы необходимо выполнить в один этап с даты подписания контракта до 21 ноября этого года. На них устанавливается гарантийный срок в 36 месяцев.

Извещение о закупке размещено 19 августа. Заявки принимаются до 27 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,4 млн руб.

Павел Фролов