Forbes: «Яндекс» предложит КАСКО пользователям «Карт» и «Навигатора»

После запуска собственного страхового сервиса «Яндекс» (MOEX: YDEX) готовится предложить пользователям «Карт» и «Навигатора» услуги оформления КАСКО, пишет Forbes со ссылкой на источники.

Страховку будет предоставлять сервис «Яндекс. Забота». Максимальная страховая сумма на тестовом этапе составит 1,5 млн руб. Она будет распространяться на ДТП, противоправные действия третьих лиц и ущерб от природных явлений.

«Яндекс» предложит для пользователей «Карт» и «Навигатора» оформление почасовой страховки. Ее стоимость составит 80 руб./ч. Forbes отмечает, что аудитория двух сервисов составляет более 90 млн пользователей в месяц.

