Поступления в консолидированный бюджет из Прикамья снизились на 11,3%

УФНС по Пермскому краю подвело итоги работы за семь месяцев 2025 года. Как рассказала на пресс-конференции руководитель управления Наталья Гурова, поступления в консолидированный бюджет из региона за указанный период составили 752,3 млрд руб. Эта цифра ниже на 96 млрд руб. (–11,3%) к аналогичному периоду предыдущего года (АППГ).

В федеральный бюджет поступления снизились на 97,9 млрд руб. (–13,7% к АППГ) и составили 616 млрд руб. По ее словам, это произошло из-за снижения выплат по налогу на добычу полезных ископаемых (–2,6%) и налогу на прибыль организаций (–18,1%). В то же время без учета поступлений нефтегазовых доходов рост поступлений составил 5%.

Госпожа Гурова добавила, что в Прикамье выросло число поступлений по НДС на 11,6 млрд руб. (+9,8%), а также от налогоплательщиков, которые работают по упрощенной системе, на 1 млрд руб. (+8,9%). Поступления НДФЛ выросли на 6 млрд руб., или на 12%. Поступления в консолидированный бюджет Пермского края составили 136,3 млрд руб. (+1,5%), в местный бюджет — 25,3 млрд руб. (+2,3%). Наибольшее пополнение краевой казны произошло за счет НДФЛ — 5,9 млрд руб. (+11,9%) и налогам со специальными режимами — на 1,3 млрд руб. (+10,3%).