Продавцы потребуют выкуп

Власти планируют ввести черные списки покупателей на маркетплейсах. Инициативу поддержали в Минэкономразвития. Ведомство предлагает помечать специальными отметками аккаунты клиентов, которые систематически не выкупают заказы, пишет ТАСС. Министр Максим Решетников подчеркнул, что потребуется разработать нормативную базу и адаптировать IT-системы маркетплейсов к новым требованиям. Однако, как отмечают эксперты, юридически идея выглядит противоречиво. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Возможность примерки и легкая процедура возврата в свое время стали для рынка онлайн-торговли мощным толчком, напоминают собеседники “Ъ FM”. Однако теперь представители индустрии обеспокоились. По мнению Минэкономразвития, потребители стали массово злоупотреблять опцией: оформляют заказы на разные точки выдачи, а затем отказываются от покупки. Статистика Федерального общества сетевой торговли говорит, что каждый десятый товар возвращается к продавцу маркетплейса. По данным “Ъ”, у fashion-ритейлеров показатель превышает 30%.

Но судить о виновности пользователя практически невозможно, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Ведь маркетплейс и сам поставщик товара не знают, по какой причине у клиента не получилось сегодня забрать товар. Он заказал много, но не смог приехать. Каким образом разрешать такие споры? Кроме того, каким образом ограничить принцип публичного предложения, когда маркетплейс размещает какой-то товар и гарантирует его поставку при соблюдении условий по оплате? Очень спорная ситуация».

Подобная система оценки потребителей уже есть — рейтинг в такси. Но главный вопрос: какие именно санкции планируют наложить на покупателей маркетплейсов? Жесткие меры могут сократить товарооборот, плюс для ограничений нет юридических оснований, отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин: «Пока маркетплейсы не стали закрытыми клубами для избранных, которые реализуют товары с уплатой членского взноса, они оказывают публичные услуги, поэтому отказать какому-то клиенту не смогут. Скорее эта дискуссия призвана привлечь внимание. Есть возвраты, но есть и механизмы по борьбе с мошенничеством. Практика продавать людям товары дороже из-за того, что у них какая-нибудь не та фамилия или они подпали под какие-то санкции со стороны кого-то, не имеет оснований».

Предложение Минэкономразвития прозвучало на фоне участившихся жалоб онлайн-продавцов на так называемый потребительский экстремизм. Покупатели пользуются товаром в рамках предусмотренных законом двух недель, а затем возвращают его. Активность недобросовестных клиентов, как отмечают игроки рынка, возрастает в праздники.

Впрочем, издержки за возврат неминуемы и должны изначально учитываться предпринимателями, считает основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин: «Почти каждый селлер через это проходит. Клиенты пользуются возможностью, ведь маркетплейсы ее дают. В этом и абсурдность инициативы. То, что товар могут не выкупить, и продавцу придется платить за доставку, — это база юнит-экономики, каждый ее считает при запуске продаж на маркетплейсах. Но есть другой нюанс: из-за этого товары теряют внешний вид, а после пары не выкупов товар можно будет только списать».

Маркетплейсы ищут инструменты для борьбы с низким выкупом. Wildberries весной вдвое увеличил списание за возврат товаров. В Ozon советуют играть на опережение и сокращать сроки доставки.

Александр Мезенцев, Анжела Гаплевская