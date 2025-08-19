Жилье на вторичном рынке подешевело в пяти округах Москвы

Стоимость жилья на вторичном рынке в июле 2025 года снизилась в пяти округах Москвы, выросла — в семи округах, пишет РБК со ссылкой на подсчеты компании SRG.

Сильнее всего цены снизились в Троицком административном округе, где стоимость 1 кв. м составила 197,8 тыс. руб. (-1,59%). На втором месте по темпам снижения — Зеленоградский административный округ со средней ценой в 248,9 тыс. руб. за 1 кв. м (-1,16%). Кроме того, цены стали ниже в ЮВАО (303,4 тыс. руб., -1,15%), Новомосковском административном округе (268,9 тыс. руб., -0,67%) и ЮЗАО (350,9 тыс. руб., -0,25%).

Наибольший рост стоимости 1 кв. м вторичного жилья зафиксирован в ЗАО (427 тыс. руб., 1,65%) и ЦАО (816 тыс. руб., +1,55%). В остальных округах цены за месяц выросли менее чем на 1%. Средняя стоимость 1 кв. м в столице варьировалась от 328,3 тыс. руб. до 401,7 тыс. руб.