Беглов поздравил петербуржцев с 186-летием Пулковской обсерватории

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с 186-летием Пулковской астрономической обсерватории, сообщает пресс-служба Смольного 19 августа.

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ

«Пулковская обсерватория, как и проходящий через нее Пулковский меридиан остаются символами Санкт-Петербурга. Желаю новых успехов и открытий во славу российской науки!»— сказал господин Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что Пулковская обсерватория была создана по решению императора Николая Первого. Здания на самом высоком месте в городе возвел архитектор Александр Брюллов.

Во время Великой Отечественной войны Пулковская обсерватория оказалась в зоне ожесточенных боев за Ленинград. Исторические здания были разрушены. Их восстанавливали по чертежам господина Брюллова.

Сегодня обсерватория сохраняет статус ведущего в России и мире научного центра. В ее коллективе работают выдающиеся ученые, которые проводят фундаментальные исследования по всем направлениям современной астрономии.

Андрей Маркелов