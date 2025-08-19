В Тольятти задержан подозреваемый в поджоге частного дома

В Тольятти правоохранители задержали подозреваемого в умышленном уничтожении имущества путем поджога. Размер ущерба от действий злоумышленника превысил 1 млн руб. Об этом сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Ранее в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району за помощью обратилась 40-летняя местная жительница, которая пояснила, что горит ее частный дом. После ликвидации пожара экспертам-криминалистам удалось изъять след ладони с одной из поверхностей на придомовой территории. Также были изъяты мужская одежда и другие доказательства, связанные с продуктами горения.

Хозяйка рассказала полицейским, что в поджоге подозревает бывшего мужа, с которым периодически происходили конфликты из-за раздела собственности. Правоохранители задержали ранее не судимого местного жителя 1974 года рождения.

На допросе задержанный признал вину и пояснил, что после развода дом по решению суда отошел к бывшей супруге. Не согласившись с этим решением, он совершил поджог.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Алексей Алексеев