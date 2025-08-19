В Татарстане около 10% детей мигрантов не сдали тест по русскому языку в школу

В Татарстане каждый десятый ребенок без российского гражданства не сдал тест по русскому языку при поступлении в школу. Всего 173 ребенка были направлены на тестирование, 17 из них с заданием не справились. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

На 13 августа 2025 года подано 219 заявлений о приеме в школу, из которых 44 имели неполный пакет документов. Основные причины — отсутствие легализации в РФ, истекший срок действия документов или обращение по неправильному адресу. В 18 случаях выявлены недостоверные сведения.

Из 151 ребенка, прошедших тестирование, 17 не справились, а 5 не явились. В основном не справились с тестом поступающие в первый класс — 10 случаев. Для этих детей рекомендованы курсы русского языка в Казани, Нижнекамске, Елабуге и Лениногорске.

Повторное участие в тестировании возможно через три месяца: 27 августа, 24 сентября и 29 октября 2025 года.

Влас Северин