ФК «Амкар» начнет играть в новой форме в коми-пермяцком стиле

Пермский футбольный клуб «Амкар» представил новую форму игроков, посвященную 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Как сообщает пресс-служба ФК, в специальной форме футболисты будут выступать на предстоящем Кубке России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Главные детали формы — коми-пермяцкий орнамент и традиционные символы, например человек, солнце, трава, олень, ель, лапа. «Эти символы олицетворяют спорт, природу и уникальную культуру Пермского края», — добавили в пресс-службе.

Первый матч в новой форме «Амкар» проведет в среду, 20 августа. Соперником пермяков станет клуб «Химик» из Дзержинска.