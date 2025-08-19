ФК «Амкар» начнет играть в новой форме в коми-пермяцком стиле
Пермский футбольный клуб «Амкар» представил новую форму игроков, посвященную 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Как сообщает пресс-служба ФК, в специальной форме футболисты будут выступать на предстоящем Кубке России.
Фото: ФК «Амкар»
Главные детали формы — коми-пермяцкий орнамент и традиционные символы, например человек, солнце, трава, олень, ель, лапа. «Эти символы олицетворяют спорт, природу и уникальную культуру Пермского края», — добавили в пресс-службе.
Первый матч в новой форме «Амкар» проведет в среду, 20 августа. Соперником пермяков станет клуб «Химик» из Дзержинска.