Суд частично изъял в пользу приставов недвижимость у экс-владельца ЧЭМК

Арбитражный суд Челябинской области 18 августа частично удовлетворил иск судебных приставов об изъятии у экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова недвижимости в поселке АМЗ и Сосновском районе. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Рассмотрение иска проходило в закрытом режиме. В настоящий момент неизвестно, какие именно участки и здания изъяли у Юрия Антипова.

Заявление к экс-владельцу Челябинского электрометаллургического комбината подала судебный пристав-исполнитель Светлана Иксанова в мае 2024 года. Согласно документам арбитражного суда, она требовала изъять у Юрия Антипова десять земельных участков, четыре из которых находились также в общей долевой собственности с агрофирмой «Ариант» и Александром Аристовым. Девять из них располагались в границах улиц Толбухина, Калининградской и переулка Обский в поселке АМЗ, а последний и самый крупный — в поселке Прудный Сосновского района. Общая площадь участков составила более 31 га. Помимо земли, судебный пристав требовала изъять половину нежилого здания площадью 74,6 кв. м, а также два коттеджа в переулке Обский, 15 площадью более 1 тыс. кв. м. и 1,4 тыс. кв. м соответственно.

В феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии у Юрия Антипова акций Челябинского электрометаллургического комбината, АО «Серовский завод ферросплавов» и «Кузнецких ферросплавов». Надзорное ведомство доказало, что приватизация предприятий в 1990-х годах прошла незаконно. В марте того же года Генпрокуратура также подала заявление о взыскании 25,8 млрд руб. неосновательного обогащения с Юрия Антипова и членов его семьи. Позже истец дополнил список ответчиков, в который также вошел владелец агрохолдинга «Ариант» Александр Аристов и его семья. В процессе рассмотрения дела сумма взыскания увеличилась до 105 млрд руб.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генпрокуратуры. В счет указанной суммы взыскания были изъяты 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», «Агрофирмы “Южная”», «Агрофирмы “Ариант”» и «Центра пищевой индустрии — “Ариант”».