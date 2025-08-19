«Трансатлантический альянс выдержал»
Politico, Le Monde и другие издания оценили встречу Трампа с Зеленским и европейскими лидерами
Визит в Белый дом Владимира Зеленского и сопровождавших его европейских лидеров — главная тема дня в мировых медиа. Издания сочли его скорее успешным, учитывая непростую историю отношений его участников.
Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, первая леди США Мелания Трамп
Фото: Alex Brandon / AP
CNN (Атланта, США)
Это был ответ Европы Путину
В пятницу, находясь на Аляске вместе с президентом Дональдом Трампом, президент Владимир Путин предупредил Украину и европейские страны, чтобы они не «вставляли палки в колеса» в то, что он назвал важным прогрессом. Это была классическая попытка расколоть западный альянс. Ответным шагом Европы стала встреча в Белом доме в понедельник. Она ощущалась исторической, вызывала отголоски великих союзнических встреч, положивших конец Второй мировой войне.
The Independent (Лондон, Великобритания)
Это было еще хуже, чем в прошлую встречу Трампа с Зеленским. Это было очень странно
Зеленский, конечно, оказался в неловком положении: он демократически избранный лидер страны, которую друг Трампа в настоящее время пытается разрушить. И язык тела на сегодняшней встрече говорил сам за себя: больше не было ухмылок и восхищенных шуток, их сменила натянутая вежливость человека, вынужденного позировать с жертвой, в то время как сам он восхищается преступником.
Пожалуй, самым запоминающимся моментом стало то, как Зеленский ответил на вопрос репортера о том, почему во время активных боевых действий сложно организовать выборы с точки зрения логистики… Трамп со смехом сказал: «То есть вы хотите сказать, что если мы будем с кем-то воевать, то выборов больше не будет?»
Для любого другого политика это могло бы стать серьезным ударом по карьере. Для администрации Трампа — это обычный понедельник.
Le Monde (Париж, Франция)
Дипломатические усилия нарастают в ожидании возможной встречи Зеленского с Путиным
Само проведение этого мероприятия тем не менее сигнализирует о невозможности для Вашингтона договориться с Россией без участия жертвы, Украины, и европейцев.
Bloomberg (Нью-Йорк, США)
Трамп настаивает на встрече Путина и Зеленского после переговоров с обоими
В целом понедельник для Киева сложился удачно, учитывая, что всего несколько дней назад Трамп на Аляске заявил, что ответственность за прекращение конфликта лежит на Украине. В Вашингтоне лидеры, которым с момента возвращения Трампа к власти часто не удавалось работать слаженно, провели вторую половину дня, восхваляя друг друга и подчеркивая свое единство… Тон разговора между Трампом и Зеленским заметно улучшился по сравнению с февральским визитом украинского президента в Вашингтон, который вылился в ожесточенную публичную перебранку с Трампом и привел к кратковременному прекращению военной поддержки со стороны США.
Politico (Арлингтон, США)
Трансатлантический альянс держится, пока Трамп проникается идеей предоставления гарантий безопасности Киеву
В понедельник трансатлантический альянс выдержал серьезное испытание... Взвешенность, сдержанность и дипломатичность — не те слова, которые обычно ассоциируются с Трампом, но в понедельник все это было про него... Трамп предложил то, что многие наблюдатели считают переломным моментом, публично заявив о гарантиях безопасности США для Украины в рамках любого мирного соглашения с Россией... Естественно, все это по-прежнему очень расплывчато, и маловероятно, что США захотят предоставить оружие или направить войска.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Было горячо, но не полыхало: Зеленский пережил встречу с Трампом целым и невредимым
Для Зеленского, вероятно, все прошло как нельзя лучше... К счастью, Зеленскому оказали некоторую помощь... Встреча анонсировалась как европейский саммит в Белом доме, но с таким же успехом это можно было бы назвать профилактической беседой... О мирном соглашении, которое Трамп хотел заключить, подробностей почти не сообщалось... И все же казалось, что все — или, по крайней мере, большинство сторон — стремились сгладить свои разногласия, чтобы не допустить того, чтобы Украину рассматривали как главное препятствие на пути к миру, и чтобы снова не отдать инициативу Путину.