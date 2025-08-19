«Трансатлантический альянс выдержал»

Визит в Белый дом Владимира Зеленского и сопровождавших его европейских лидеров — главная тема дня в мировых медиа. Издания сочли его скорее успешным, учитывая непростую историю отношений его участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, первая леди США Мелания Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, первая леди США Мелания Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Это был ответ Европы Путину

В пятницу, находясь на Аляске вместе с президентом Дональдом Трампом, президент Владимир Путин предупредил Украину и европейские страны, чтобы они не «вставляли палки в колеса» в то, что он назвал важным прогрессом. Это была классическая попытка расколоть западный альянс. Ответным шагом Европы стала встреча в Белом доме в понедельник. Она ощущалась исторической, вызывала отголоски великих союзнических встреч, положивших конец Второй мировой войне.

Это было еще хуже, чем в прошлую встречу Трампа с Зеленским. Это было очень странно

Зеленский, конечно, оказался в неловком положении: он демократически избранный лидер страны, которую друг Трампа в настоящее время пытается разрушить. И язык тела на сегодняшней встрече говорил сам за себя: больше не было ухмылок и восхищенных шуток, их сменила натянутая вежливость человека, вынужденного позировать с жертвой, в то время как сам он восхищается преступником.

Пожалуй, самым запоминающимся моментом стало то, как Зеленский ответил на вопрос репортера о том, почему во время активных боевых действий сложно организовать выборы с точки зрения логистики… Трамп со смехом сказал: «То есть вы хотите сказать, что если мы будем с кем-то воевать, то выборов больше не будет?»

Для любого другого политика это могло бы стать серьезным ударом по карьере. Для администрации Трампа — это обычный понедельник.

Дипломатические усилия нарастают в ожидании возможной встречи Зеленского с Путиным

Само проведение этого мероприятия тем не менее сигнализирует о невозможности для Вашингтона договориться с Россией без участия жертвы, Украины, и европейцев.

Трамп настаивает на встрече Путина и Зеленского после переговоров с обоими

В целом понедельник для Киева сложился удачно, учитывая, что всего несколько дней назад Трамп на Аляске заявил, что ответственность за прекращение конфликта лежит на Украине. В Вашингтоне лидеры, которым с момента возвращения Трампа к власти часто не удавалось работать слаженно, провели вторую половину дня, восхваляя друг друга и подчеркивая свое единство… Тон разговора между Трампом и Зеленским заметно улучшился по сравнению с февральским визитом украинского президента в Вашингтон, который вылился в ожесточенную публичную перебранку с Трампом и привел к кратковременному прекращению военной поддержки со стороны США.

Трансатлантический альянс держится, пока Трамп проникается идеей предоставления гарантий безопасности Киеву

В понедельник трансатлантический альянс выдержал серьезное испытание... Взвешенность, сдержанность и дипломатичность — не те слова, которые обычно ассоциируются с Трампом, но в понедельник все это было про него... Трамп предложил то, что многие наблюдатели считают переломным моментом, публично заявив о гарантиях безопасности США для Украины в рамках любого мирного соглашения с Россией... Естественно, все это по-прежнему очень расплывчато, и маловероятно, что США захотят предоставить оружие или направить войска.

Было горячо, но не полыхало: Зеленский пережил встречу с Трампом целым и невредимым

Для Зеленского, вероятно, все прошло как нельзя лучше... К счастью, Зеленскому оказали некоторую помощь... Встреча анонсировалась как европейский саммит в Белом доме, но с таким же успехом это можно было бы назвать профилактической беседой... О мирном соглашении, которое Трамп хотел заключить, подробностей почти не сообщалось... И все же казалось, что все — или, по крайней мере, большинство сторон — стремились сгладить свои разногласия, чтобы не допустить того, чтобы Украину рассматривали как главное препятствие на пути к миру, и чтобы снова не отдать инициативу Путину.

Подготовил Кирилл Сарханянц