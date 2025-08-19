Суд оштрафовал «Почту России» на 230 млн рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал АО «Почта России» на 230,6 млн руб. Об этом сообщила Счетная палата РФ.

Основанием для возбуждения административного дела стало нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций. «Почте России» были выделены деньги на модернизацию почтовых отделений, которые расположены в сельской местности и труднодоступных местах. Однако проверка показала, что на первое января 2024 года почтовая организация модернизировала лишь 767 отделений из 1 282, а на первое января 2025 года — 664 отделения из 773.

При этом отчеты о результатах проведения модернизации на бюджетные средства содержали недостоверные данные о количестве усовершенствованных объектов, говорится в сообщении.